Bahnt sich da etwa eine Rückkehr an? "Das weiß ich nicht", sagt Arnold. Was in Zukunft passiere, könne er nicht sagen, allerdings wolle er noch gern vier, fünf oder sechs Jahre spielen, gern in Wolfsburg." Dass er überhaupt in Verl war, lag eher am Torwarttrainer der Wolfsburger. Der wollte seinen Ex-Schützling Philipp Schulze (nach Verl ausgeliehen) beobachten und Arnold die Dynamos. So gondelten die Beiden 200 Kilometer aus Wolfsburg nach Verl. Was macht man nicht alles für die große (Fußball)-Liebe.

