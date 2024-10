Auch eine Systemumstellung schon am Mittwoch beim Auswärtsspiel gegen Wehen-Wiesbaden (19 Uhr, live hören und im Ticker in der SpiO-App) schloss Stamm nicht aus. "Das ist nicht erst seit dem Essen-Spiel Thema, absolut", sagte der SGD-Coach. Bisher spielt Dynamo mit einer Fünferkette, möglich, dass die SGD künftig wieder auf eine Viererkette setzt.

Fakt ist: Dynamo muss die Probleme schnell in den Griff bekommen, denn Stamm weiß: "Wenn du so in der 3. Liga verteidigst, nimmst du keine drei Punkte mit." Gegen Essen war sogar der eine Punkt am Ende glücklich. Stefan Kutschke traf in letzter Sekunde.