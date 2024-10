Dresden spielt - Essen kontert

Stattdessen arbeitete sich Essen über bissige Zweikämpfe in die Partie und kam nach 15 dominanten Dynamo-Minuten zu ersten kleinen Möglichkeiten. Angeführt vom Ex-Dresdner Ahmet Arslan, der erst einen Freistoß aus 20 Metern knapp über das Tor setzte (16.) und den Kasten mit einem Schlenzer aus 25 Metern im Anschluss nur knapp verpasste (20.), zeigte Essen, dass man nicht nur nach Dresden gekommen war, um die tolle Stimmung im ausverkauften Rudolf-Harbig Stadion zu erleben.

Gerade als Schwarz-Gelb wieder mehr vom Spiel hatte und durch einen Kopfball von Tony Menzel (26.) sowie Schüsse von Vinko Sapina (29./ 35.) zu Chancen kam, konterte Essen: Nach einer SGD-Ecke landete der Ball bei Eric Voufack, der mit einem schönen Pass aus der eigenen Hälfte heraus Ramien Safi fand. Der entschied sich im drei gegen vier von halbrechts für den Abschluss, den Tim Schreiber zwar stark parierte, den Ball jedoch genau zu Manuel Wintzheimer prallen ließ. Der Angreifer nahm den Ball an und schloss aus der Drehung zur Essener Führung ab (38.). Mit dem 0:1 ging es im Anschluss in die Kabinen.

Bildrechte: IMAGO/Markus Endberg

Doppelschlag in einer Minute

Der zweite Durchgang begann fulminant: Dynamo blieb seinem Muster weiter treu, die erste Flanke von Jakob Lemmer kam jedoch gefährlicher als alle in Hälfte eins. Seinen Ball aus dem Halbfeld versuchte Ex-HFC-Spieler Julian Eitschberger mit der Brust anzunehmen, doch Niklas Hauptmann spritzte dazwischen und schloss zum schnellen 1:1 der SGD (47.) ein. Mitten im Jubel der Dresdner schlug Essen jedoch zurück. Nach einem von Wintzheimer verlängerten Ball konnte Aljaz Casar den Ball nicht richtig klären, Safi leitete weiter zu Eitschberger, der mit viel Tempo in den Sechzehner ging, von halbrechts wuchtig zum 1:2 ins Tor abschloss und seinen nur Sekunden zuvor gemachten Fehler unmittelbar wieder ausbesserte.

Es folgte das gleiche Spiel wie in den ersten 45 Minuten. Dresden hatte die absolute Spielkontrolle und versuchte mit Flanken zum Erfolg zu kommen. Auch die Einwechslung von Stefan Kutschke, einem weiteren wuchtigen Zielspieler, half zunächst nicht dabei, einen Abnehmer in der Mitte gefährlich in Szene zu setzen.

Erneuter Rückschlag binnen Sekunden

Nach 78. Minuten brachte eine Abkehr vom Muster dann endlich Erfolg. Jonas Sterner entschied sich am rechten Flügel mal nicht für die Flanke, sondern für das Dribbling nach innen. In bester Arjen-Robben-Manier bewegte sich der Schienenspieler an zwei Verteidigern vorbei Richtung Zentrum, wo er sehenswert mit dem linken Fuß abschloss. Seinem präzisen Schuss hatte Jakob Golz im Tor nichts entgegenzusetzen: das 2:2 (79.).

Doch wie bereits beim 1:1 währte die Dresdner Freude nur kurz. Den ersten Essener Gegenangriff parierte Dresden zwar noch, den Klärungsversuch fing der starke Tobias Kraulich jedoch ab und fand mit seinem Pass genau die Lücke in der SGD-Kette. Der eingewechselte Kelsey Aninkorah-Meisel nahm den Ball stark mit und verwandelte - wieder nur Sekunden nach dem Treffer von Schwarz-Gelb - eiskalt zur erneuten Führung für Essen.

Bildrechte: IMAGO/Markus Endberg

Geschockt vom erneuten Gegentor brauchte Dynamo kurz, um wieder zu sich zu finden. Ohne Großchancen ging es in die Nachspielzeit, die Schiedsrichter Florian Lechner nach kurzer Unterbrechung etwas verlängerte. Mit dem letzten Ball griff das Dynamo-Konzept dann doch nochmal: eine letzte Flanke von Sterner kam passgenau auf Kutschke, der den Ball mit dem Kopf super traf, doch noch zum 3:3 vollstreckte und Dynamo einen Punkt sicherte.