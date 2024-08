Lange Zeit herrschte ansonsten Funkstille in der Offensive - bei beiden Teams. Aachen drückte erst vor der Pause wieder auf die Tube - oder besser: El-Faouzi drückte. Nach seinem ersten Drittliga-Tor lief der 22-Jährige zu Hochform auf und war an allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Nach einem Flachschuss nach starkem Ballgewinn fehlten nur wenige Zentimeter zum Doppelpack. Aachen blieb die gefährlichere Mannschaft, allerdings kostete das laufintensive Spiel Kraft.

In Cottbus ging Aachen derart die Luft aus, dass man am Ende noch verlor. Und gegen Aue passierte das Gleiche. Allerdings lag das weniger an der Luft, sondern eher an einem schlimmen Torwart-Bock. Nach einem Eckball - nach dem Spiel wurde diskutiert, ob der Ball überhaupt im Aus und die Ecke regulär war - rutschte Keeper Johnen der Ball aus der Hand, Bär staubte in Mittelstürmer-Manier ab und Aue jubelte über das glückliche 1:1. Bitter für Aachen: Zum Zeitpunkt des Gegentreffers waren die Gastgeber in Unterzahl, weil der gebürtige Leipziger Felix Meyer, der unter Backhaus schon beim BFC Dynamo gespielt hatte, wegen Nasenblutens behandelt werden musste.