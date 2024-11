Stehle vergab knapp (28.), gut fünf Minuten später scheiterte Günther-Schmidt an Dynamo-Torhüter Schreiber. Danach wurde es wild. Bei der anschließenden Ecke konnte Dynamo mehrfach nicht klären. Ein Schuss von Bichsel landete an der Latte. Saarbrücken kam wieder in Ballbesitz und nach einer Flanke von rechts rollte das Spielgerät in kürzester Entfernung zur Torlinie. Verteidiger Boeder schaffte es irgendwie, Ball und Gegner so unter sich zu begraben, dass Schreiber schließlich zupacken konnte.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael