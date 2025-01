Insgesamt zehn Treffer fielen beim kuriosen Spiel des FC Erzgebirge Aue gegen den SV Sandhausen. Die Sachsen düpierten den Aufstiegsaspiranten mit 6:4 – ein Befreiungsschlag für die "Veilchen" und ein Ergebnis, was SVS-Coach Sreto Ristic kurz darauf den Job kostete. Beim Stand von 2:1 aus Aue-Sicht trat Kilian Jakob zur Ecke an, der Ball landete über Umwege bei Omar Sijaric, der nicht lang fackelte und per Fallrückzieher seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Der Montenegriner erzielte kurz darauf auch noch das 4:1. Sein schönster Treffer ist jetzt für das "Tor des Monats Dezember" nominiert.