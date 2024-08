Der letzte Sieg der Auer in Aachen ist schon über 13 Jahre her. Damals kämpfte der Aufsteiger aus dem Erzgebirge in der 2. Bundesliga um den Durchmarsch ins Oberhaus, fegte die Alemannia mit 5:1 vom Platz. Lange ist es her und während Aue noch einige Zeit im Unterhaus verbrachte, stürzten die Kaiserstädter in die Regionalliga, aus der es jahrelang nicht herausging. Erst in diesem Sommer führte Trainer Heiner Backhaus die Rheinländer zurück in den Profifußball, wo es in der 3. Liga letzte Woche gegen Energie Cottbus die erste Saisonniederlage setzte. Aue dagegen hat sich bisher schadlos gehalten und nach dem Sieg im Sachsenderby gegen die SG Dynamo Dresden die Tabellenführung übernommen.