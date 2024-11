Eine ganz persönliche Note bekommt das anstehende Spiel gegen Saarbrücken für Dynamo-Abwehrspieler Lukas Boeder und -Tormann Tim Schreiber. Beide spielten in der vergangenen Saison für den FCS und feierten mit den Saarländern rauschende DFB-Pokal-Nächte. Die Pokal-Überraschungen nach Siegen gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach endeten erst im Halbfinale. "Klar ist es was Besonderes", blickt Schreiber auf das Spiel gegen seinen Ex-Klub voraus. "Der Kontakt bleibt. Was wir in Saarbrücken erlebt haben, war einzigartig. Das erlebt man nicht so häufig."