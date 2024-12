Freiburger Tipps habe sich Stamm für das Spiel gegen Bielefeld nicht geholt, erzählte der 41-jährige Schweizer bei der Pressekonferenz am Freitag. Wie stark die Arminia ist, habe er schon vorher gewusst. "Sie ist die intensivste Mannschaft in Summe. Wenn man die Daten nimmt, ist es eine Mannschaft, die mit und gegen den Ball sehr intensiv arbeitet", hat Stamm beobachtet, der zudem die starke Defensive lobt: "Man sieht Woche für Woche, dass sie sehr stabil wirken." Ausdruck der Stabilität: Mit nur 13 Gegentoren in 16 Spielen kassierte das Team von Coach Mitch Kniat die wenigsten Treffer der Liga. "Wir brauchen mehr als nur einen guten Tag", ist sich Stamm sicher.

Wettbewerbsübergreifend kassierte der frühere Bundesligist in den zurückliegenden 13 Spielen nur eine Niederlage (1:2 gegen Hansa Rostock). Ein Rezept für den Erfolg, so Stamm, sei die Kontinuität. So habe man Coach Kniat auch vertraut, als es in der vergangenen Saison teilweise nicht so gut lief. "Manchmal tut es gut, an den Dingen festzuhalten. Da ernten sie gerade die Früchte", so Stamm.