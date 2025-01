Die zweiten Mannschaften sind Fluch und Segen zugleich: Die taktische Vorbereitung auf den Gegner hält sich in Grenzen, weil nie klar ist, ob Profis der Ersten dabei sind oder U19-Talente Männer-Erfahrung schnuppern werden. Was erschwerend hinzukommt: Die Zweitliga-Profis haben einen neuen Trainer und der hat zuletzt Kicker aus der Zweiten mit ins Trainingslager beordert. Welche Auswirkungen dies auf den Kader der Drittliga-Mannschaft haben wird, zeigt sich spätestens am Freitag eine Stunde vor dem Anpfiff (19 Uhr, live hören und im Ticker in der SpiO-App).

Bildrechte: IMAGO/Picture Point