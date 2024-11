"Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust. Wir haben zuhause zuletzt zwei Spiele nicht gewonnen. Letztes Jahr waren die Heimspiele unser Trumpf, wir müssen zu dieser Stärke zurückkommen“, erklärte Cheftrainer Pavel Dotchev, der sich "auf seine Arbeit" konzentrieren will. Dennoch war er natürlich froh, "dass wir in Stuttgart Antworten geben konnten". Man sei stabil geblieben.

Und genau das müssen die Veilchen auch am Samstag gegen Saarbücken. "Wir brauchen einen Mix aus gut verteidigen und gut Fußball spielen", so Dotchev. Saarbrücken habe drei starke Stürmer und ein richtig gutes Mittelfeld. Da gelte es aber dennoch, "aktiv zu bleiben und zu versuchen, das Spiel zu machen". Der Trainerfuchs will die gleiche Elf ranlassen, die in Stuttgart überzeugt hat und ließ bereits durchblicken, dass wie beim letzten Auftritt weniger auf Ballbesitz, mehr auf Geradlinigkeit und Ergebnisfußball wertgelegt werden soll.