Für negative Schlagzeilen und etwas Unruhe abseits des Platzes hat Ali Loune gesorgt. Wie unter anderem TAG24 berichtet, hat der Mittelfeldspieler einen Verkehrsunfall verursacht und war dabei alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,8 Promille an. Verletzt wurde niemand, dafür entstand ein Sachschaden von etwas mehr als 40.000 Euro. Ob es für Loune, der vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen ist und in dieser Saison in zehn Ligaspielen in der Startelf stand, auch sportliche Konsequenzen haben wird, war zunächst nicht klar.