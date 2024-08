Zwei schwere Verletzungen im Auer Mittelfeld

Özkan muss die Drittliga-Hinrunde abhaken: "Fakt ist, dass er langfristig ausfallen wird", so Dotchev. Er ist nach dem bereits am Knie operierten Niko Vukancic der zweite Ausfall im Auer-Defensivverbund. Weshalb der Coach auch weitere Neuzugänge ankündigte ("Wir werden uns überlegen, was der Markt hergibt").

Am Samstag beim Zweitliga-Absteiger

Neben der personellen Herausforderung im Auer Mittelfeld kommt auf Dotchev eine sportliche Herausforderung allererster Güte zu. In Osnabrück muss der FCE beim Zweitliga-Absteiger bestehen. Für Dotchev ist das Gastspiel an der Bremer Brücke auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Mit Aue und seinen anderen früheren Klubs duellierte sich Dotchev 18-Mal mit dem VfL. Nach Dresden ist Osnabrück damit der zweithäufigste Klub in der persönlichen Dotchev-Bilanz. Die allerdings negativ ausfällt: Überhaupt nur zweimal konnte Dotchev bei den Lila-Weißen gewinnen: 2012 mit Preußen Münster und 2021 mit dem MSV Duisburg.

"Enges Stadion, hitzige Atmosphäre, immer sehr emotional"

"Ja, ich glaube, dass ich dort nicht viele Punkte geholt habe", blickt Dotchev zurück: "Es ist schwer, dort zu spielen. Ein enges Stadion, immer eine hitzige Atmosphäre. Dort zu spielen war immer sehr emotional. Ich erwarte das am Wochenende nicht anders."

Und das hat auch sportliche Gründe: "Wir haben es eigentlich mit einem Zweitligisten zu tun", so die Analyse des Auer Trainers. Der Absteiger konnte viele Spieler halten, hat mit Coach Uwe Koschinat zudem einen erfahrenen Mann auf der Bank. "Osnabrück ist für mich ein Aufstiegskandidat", weiß Dotchev. "Was die für eine Mannschaft haben: Alle Spieler haben schon Zweitliga-Erfahrung. Der Trainer ist schon lange da, er kennt die Mannschaft und das Umfeld."

VfL: Auftaktniederlage und englische Woche

Im ersten Heimspiel der Saison will Osnabrück zudem die Niederlage vom Saisonauftakt ausmerzen. Beim SV Sandhausen musste sich Koschinat mit seiner Mannschaft durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 geschlagen geben. Außerdem steckt im VfL-Team eine englische Woche: In der ersten Runde des Niedersachsenpokals musste Osnabrück erst am Mittwoch (07.08.2024) gegen Regionalligist SV Meppen ran. Wieder gab es ein spätes Tor, das die Partie entschied. Diesmal aber für den VfL, Janns Wulff traf in der 92. Minute.