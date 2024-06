Der Treffer von Martynets in Bautzen war wunderschön, bedeutete aber (noch) nicht den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Der VFC Plauen geht aber als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung in die letzten beiden Spieltage in der Oberliga Süd. Und wer weiß, vielleicht knallen die Korken im Vogtland bald doppelt: Erst für den Aufstieg, dann für das "Tor des Monats".