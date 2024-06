Es ist ein Aufstieg, der nach dem Knockout am Samstag nicht ganz unerwartet kam. Die Gerüchte um die negative Bischofswerdaer Entscheidung waren auch bis ins Vogtland vorgedrungen. "Wir haben schon mal was durchsacken hören", gesteht VFC-Trainer Karsten Oswald am Mittwoch im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Dass es letztendlich so gekommen ist, freut uns natürlich sehr. Nach diesem Schlag in die Fresse am Samstag herrscht eine 'Jetzt erst recht'-Stimmung. Darauf sollten wir aufbauen. Aber jetzt beginnt auch die Arbeit", ergänzte der frühere Dynamo-Profi. Denn: "Diese Liga ist für uns gefühlt wie die Champions League."