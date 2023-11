Die Gastgeberinnen, die im Sommer in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga am HSV gescheitert waren, gingen in der 30. Minute durch Nina Ehegötz in Führung. Die Berlinerin tunnelte dabei FCC-Keeperin Jasmin Janning. Jena profitierte kurz darauf von einem Eigentor von Marlies Sänger. Bis dahin waren die Hauptstädterinnen das bessere Team. Kurz vor der Pause spielten die Thüringerinnen über die rechte Seite, Hannah Mesch netzte zur Führung (45.+1) für den Favoriten aus dem Unterhaus.