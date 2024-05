In einem unterhaltsamen und munteren Spiel war es der Gastgeber, der den ersten Stich setzte. SSC-Außenbahnspieler Carlos Romero konnte nach schöner Einzelleistung in den Sechzehner eindringen und war anschließend von seinem Gegenspieler nur noch mit unfairen Mitteln zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Weißenfels Torgarant und Ex-Halberstädter Illia Hlynianyi sicher zum 1:0 (7.)

Doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Halberstadts Pascal Hackethal gelang in der 13. Minute per direktem Freistoß die prompte Antwort für die Germania, die ab diesen Zeitpunkt zunehmend besser ins Spiel kam. Folgerichtig gelang es Halberstadt, noch vor dem Pausenpfiff durch Corvin Kosak (37.) auf 2:1 zu stellen.

Nach der Pause sahen die Fans im Weißenfelser Stadtstadion zunächst ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Wieder war es der Verbandsligist, der besser ins Spiel kam. Nach einem sehenswerten Pass über die gesamte Abwehr der Germania hinweg scheiterte Eilas Rosner zunächst aus kürzester Entfernung am Pfosten, Sturmpartner Hlynianyi stand allerdings goldrichtig, um den Abpraller zum 2:2 (55.) zu vollenden.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Überraschung in der Luft, doch auf VfB-Stürmer Kosak hatte die SSC-Abwehr an diesem Abend keine passende Antwort. Seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:2 (67.) ließ der Mann des Spiels in den letzten Minuten auch noch den dritten und letztendlich finalen Treffer folgen. Durch den Sieg bewahren sich die Halberstädter die Chance, im nächsten Jahr im DFB-Pokal teilzunehmen.