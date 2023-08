RB trifft auf Titelverteidiger Manchester City

Pokalsieger RB Leipzig bekommt es wie im Achtelfinale der Vorsaison mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Zudem warten Duelle mit Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.

Es ist die mittlerweile sechste Teilnahme des Klubs an der europäischen Königsklasse. In der vergangenen Saison scheiterten die Sachsen im Achtelfinale am späteren Titelträger Manchester City. Nach einem 1:1 daheim verabschiedete sich das Rose-Team im anschließenden Rückspiel auf der Insel durch eine deftige 0:7-Klatsche aus dem Wettbewerb. Zuvor hatte RB in einer Gruppe mit Donezk, Celtic Glasgow und Real Madrid Platz zwei.

Belgrad hatte sich zuletzt 2019/20 für die Gruppenphase qualifiziert. Der serbische Traditionsclub traf dort unter anderem auf Bayern München, verlor 0:3 und 0:6. Auch in dieser Saison ist der Traditionsclub Außenseiter. Kapitän ist der frühere Leverkusener Innenverteidiger Aleksandar Dragovic. Ebenfalls als Außenseiter ist Young Boys Bern einzustufen. Der Schweizer Meister verkaufte in Fabian Rieder erst am Donnerstag seinen wohl besten Spieler. Kapitän ist der frühere Hertha-Profi Fabian Lustenberger, der aber keinen Stammplatz mehr hat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

RB-Sportchef Eberl zuversichtlich

"Wir haben leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist (Manchester City, Anm. d. Red.). Eine große Chance, sich mit der besten Mannschaft Europas zu messen", sagte RB-Sportchef Max Eberl. Belgrad und Bern bezeichnete der 49-Jährige als "interessante Lose, spannende Lose. Aber ich denke, Lose, die wir durchaus schlagen können." Max Eberl (Sportchef RB Leipzig): "Interessante Lose" Bildrechte: MDR

Bayern im Losglück - Dortmund mit Hammergruppe - Union gegen Real und Neapel

Bayern München hat lösbare Aufgaben in der Gruppenphase der Champions League erwischt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft in Gruppe A auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

Auf Vizemeister Borussia Dortmund warten in Gruppe F schwere Gegner: Es geht gegen Paris St. Germain, AC Mailand und Newcastle United.

Union Berlin trifft bei seiner Premiere in der Königsklasse auf Rekordsieger Real Madrid, den italienischen Meister SSC Neapel und Sporting Braga aus Portugal.