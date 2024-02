Die erste Halbzeit war eine relativ einseitige Angelegenheit, wobei überraschenderweise RB das dominierende Team war. Die Leipziger boten hinten so gut wie keine Lücken, waren viel aktiver, offensiver und auch gefährlicher. Nur am Tore-Erzielen haperte es. Dabei hätte sich Benjamin Sesko berühmt schießen können. In der 2. Minute köpfte er zwar in den Kasten, doch der schwache und nur in dieser einen Situation kleinliche Schiri gab den Treffer nicht. Danach erwischte Sesko den Ball nicht richtig (4.), scheiterte am Torwart (10.), traf nur das Außennetz (21.) und wurde geradeso noch abgegrätscht (42.).