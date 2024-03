Für Leipzigs Dani Olmo wird der Auftritt in Madrid ein spezieller Abend. "Es ist ein besonderes Szenario, das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League hier im Santiago Bernabeu", sagte der spanische Nationalspieler, der bisher noch nie in diesem Stadion gespielt hatte. "Das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, etwas ganz Besonders in meinem Heimatland. Ich bin sehr motiviert. Ich möchte jetzt hier in Spanien zeigen, was ich drauf habe", sagte Olmo vor dem Königsklassen-Duell an diesem Mittwoch (21:00 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) bei Real und betonte: "Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen." RB verlor das Hinspiel 0:1 und braucht einen Sieg.