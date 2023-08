Fußball | DFB-Pokal Mitteldeutsche Team überraschen zu selten im Pokal - mit einer Ausnahme

Hauptinhalt

Am Wochenende startet der DFB-Pokal in den neuen Wettbewerb. Abgesehen vom zweifachen Titelgewinner RB Leipzig lief es für die anderen Teams aus Mitteldeutschland in den letzten Jahren eher semi-gut. Nur selten gelang den meist unterklassigeren Vereinen eine Überraschung. Wir werfen ein Blick auf das Abschneiden der aktuellen Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.