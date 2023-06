Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig, Halbfinalist der vergangenen Saison, steigt erst in der 2. Runde ein. Alle zwölf Teams der vergangenen Bundesliga-Spielzeit sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Bundesliga haben ein Freilos. Die zweite Runde findet vom 9. bis 11. September statt, das Endspiel steigt am 9. Mai 2024 in Köln. Titelverteidiger ist Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg.