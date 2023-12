Magdeburg zeigte vom Anpfiff an, wer Herr im Hause ist. Bereits nach wenigen Sekunden holten die Blau-Weißen eine Ecke heraus, schnürten die Fortunen hinten ein. Baris Atik belohnte den FCM für diese Bemühungen: Ein langer Ball auf Luc Castaignos, der wieder im Sturmzentrum startete und dort wegen der Verletzung von Luca Schuler gesetzt bleiben wird, wurde länger und länger – und schlug im Kasten von Karol Niemczycki ein, der sich strecken konnte, wie er wollte. Der VAR checkte auf Abseits, hatte aber nichts zu beanstanden und so stand es 1:0 (16. Minute).

In Folge verteidigte der FCM gegen harmlose Düsseldorfer stark und suchte immer wieder den Pass in die Spitze. Leon Bell Bell brachte eine Hereingabe über links, die Castaignos nicht verwerten konnte, aber am zweiten Pfosten Xavier Amaechi erreichte, der aus vollem Lauf und spitzem Winkel nur den Pfosten traf (35.). In den letzten Minuten des ersten Durchgangs wurde die Fortuna mutiger, ohne aber wirklich Torgefahr auszustrahlen.