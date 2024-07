Knapp 38.400 Zuschauer im Schnitt

Und zum Abschluss noch der dramatische Sieg der Türkei, durch den es Ralf Rangnick verpasste, an seiner alten Wirkungsstätte ein weiteres Mal Großes zu erreichen. Die Partien in Leipzig wussten größtenteils zu gefallen, insgesamt 153.579 Zuschauer jubelten im mit 40.000 Plätzen kleinsten der zehn EM-Stadien ihren Idolen zu. Und die feierten größtenteils stets friedlich. Trotzdem kam es immer wieder zu vereinzelten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Besonders das Abbrennen von Pyrotechnik und die damit eingehende Gefährdung anderer Menschen kritisierte die Polizei, die aber "ein positives Fazit aller vier Spieltage zieht und die Polizeieinsätze noch lange in guter Erinnerung behalten wird", wie es in einer offiziellen Mitteilung von Dienstagabend (2. Juli 2024) hieß.

In der Arena selbst wird es nach dem Abschluss der Spiele aber nicht weniger betriebsam. Mit dem Auszug der UEFA beginnen die Umbauarbeiten und Vorbereitungen auf die anstehende Saison für RB Leipzig. Das bedeutet, dass die alte Pressetribüne wiedererrichtet und die provisorische abgebaut wird. Gleiches gilt für die sogenannten "Pitch-Studios". Die Sitzschalen hinter den Toren werden wieder entfernt, dabei wird gleich der Stehplatzbereich in Sektor B erweitert. Banden mit Sponsoren, die während der EM nicht gezeigt werden durften, kommen wieder an ihren Platz. Es ist also viel zu tun, bis die Bundesliga Ende August wieder startet. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Party geht in der Fanzone weiter

Die Fußball-Begeisterten können die EM auch weiterhin im Stadtzentrum auf der Fanzone verfolgen. Das Areal auf dem Augustusplatz mit seinen Großbildleinwänden hat sich zu einem echten Zuschauermagnet entwickelt. Und das trotz teils sehr schwieriger Wetterbedingungen, die auch zu einer zeitweisen Schließung des Festes geführt haben.

Trotzdem strömten schon vor dem letzten Leipzig-Spiel knapp 200.000 Menschen zu den Spielen, Konzerten und weiteren Angeboten. "Das ist einmalig. Das ist mit 2006 nicht zu vergleichen", zieht Stefan Schmidt, der Projektkoordinator der Fan Zone Leipzig, ein positives Zwischenfazit. Er erhofft sich auch weiterhin gute Stimmung, die natürlich auch mit dem Abschneiden des DFB-Teams zusammenhängt: "Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Finale und hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft noch ein Stückchen weiterkommt." Die besondere Stimmung auf dem Fanfest habe seiner Meinung nach vor allem mit der "familiären Atmosphäre auf dem Platz" zu tun. Von Oberbürgermeister Burkhard Jung habe es für die Organisatoren entsprechend schon viel Lob gegeben.

Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Warme Worte auch von OK-Chef Lahm