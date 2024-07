Nach dem letzten EM-Achtelfinale in Leipzig ermittelt die Polizei gegen Fans der Österreicher. Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft hatten in der Innenstadt vor Spielbeginn eine ausländerfeindliche Parole zur Melodie des Liedes "L'amour toujours" gesungen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Auch im Stadion hatte es am Abend einen mutmaßlich rechtsextremen Zwischenfall gegeben. So soll der türkischen Nationalspieler Merih Demiral beim Torjubel den sogenannten Wolfsgruß gezeigt haben. Er gilt als Symbol von Anhängern der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In Deutschland sind aber weder die "Ülkücü"-Bewegung noch der Wolfsgruß verboten. Der Europäische Fußballverband hat ein Untersuchungsverfahren gegen den Spieler eingeleitet.