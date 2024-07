Der Makroökonom Prof. Oliver Holtemöller von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sieht das etwas anders. Ein solches Sportgroßereignis kurbele die Wirtschaft nicht an. "Es kann ein kleines Strohfeuer in ein, zwei Wochen entfachen. Das wird dann auch wirklich die Menschen beflügeln. So etwas kann sich regional branchenbezogen und kurzfristig positiv auswirken. Aber langfristige, substanzielle ökonomische Effekte gehen davon nicht aus."

Leipziger Gastronomen freuen sich über Stimmung

Während die Experten uneins sind, freuen sich Gastronomen über den Zulauf: "Es waren viele Gäste da, fröhliche Gäste und die Fans haben wirklich Leben in die Stadt gebracht", erzählt die Eisverkäuferin Mona Steiner vom Eiscafé Nicecream. Sie wünscht sich so etwas öfter für Leipzig. Wegen der vielen Menschen in der Stadt seien auch bei ihr im Laden deutlich mehr Kunden als sonst gewesen.

Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Auch im Restaurant von Ivo Knezovic an der Nikolaikirche kommen viele Fußballfans vorbei. Gerade das Spiel Kroatien gegen Italien sei etwas Besonderes für ihn gewesen: "Ich bin selber Kroate und musste an dem Tag dann für ein paar Fans dolmetschen. Bei den Spielen ist es immer sehr voll und wir freuen uns, wenn die Menschen aus aller Welt vorbeikommen." Neben den Kunden freut sich der 68-Jährige vor allem auch über die positive Stimmung der Fans.

Dehoga setzt auf langfristige Wirkung

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sachsen geht davon aus, dass Leipzig und die Region von dem Event profitieren werden. Selbst wenn man bisher mit höheren Gewinnen gerechnet habe, sei man zufrieden, erklärt Hauptgeschäftsführer der Dehoga Sachsen, Axel Klein. "Wir wissen, dass viele gesagt haben 'Wir kommen wieder, das gefällt uns hier so super'. Und deswegen hoffen wir auf langfristige Effekte. Und ja, als Gastronom sieht man das Glas immer halb leer, deswegen hätte es jetzt auch gerne mehr sein können."

Es ist nicht so, dass jede Gaststätte in der Stadt ihren Umsatz verdoppelt hat. Manche haben sich direkt mehr erwartet. Axel Klein Dehoga Sachsen

Auch die Hotelbelegung sei zwar sehr gut, aber die Preise seien in Leipzig doch deutlich geringer als in anderen Bundesländern. "Die Durchschnittspreise für eine Hotelübernachtung rund um ein Spitzenspiel der EM bei Betrieben der gleichen Kette lagen um bis zu 120 Euro niedriger als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen."