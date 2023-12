Wie bereits in den vergangenen Jahren streckt sich das Achtelfinale der Königsklasse über zahlreiche Wochen. RasenBallsport ist in den Duellen gegen Real Madrid zuerst zuhause gefordert. Das Hinspiel in Leipzig findet am 13. Februar statt, einem Dienstag, das Rückspiel am 6. März (Mittwoch). Als Gruppenzweiter tritt die Rose-Elf zunächst daheim an.