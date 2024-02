Fußball | Youth League RB Leipzigs A-Junioren wollen über Real Madrid ins Viertelfinale

27. Februar 2024, 11:51 Uhr

Auch für die U19 von RB Leipzig führt der Weg ins Viertelfinale der Champions League über Real Madrid, allerdings in nur einem Spiel. Das steigt am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt. Die Vorfreude bei RBL ist groß.