Die deutsche U21-Nationalmannschaft empfängt ihren kommenden Gegner in der EM-Qualifikation in Chemnitz. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo trifft demnach am 22. März zunächst in Sachsen auf den Kosovo, vier Tage später steht in Halle/Saale das Duell mit Israel an. "Unser Ziel ist es, die gute Leistung gegen Polen und die bisherigen erfolgreichen Ergebnisse zu bestätigen", wird Di Salvo zitiert: "Wir wollen uns weiterhin als Mannschaft verbessern und die Tabellenführung mit zwei Siegen verteidigen. Dabei freuen wir uns auf die Unterstützung der Fans in Chemnitz und Halle."