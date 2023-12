Fußball | U17-Weltmeisterschaft RB Leipzig: U17-Weltmeister Osawe zurück in der Messestadt

Hauptinhalt

06. Dezember 2023, 22:12 Uhr

Winners Osawe ist zurück im Alltag. Der Junioren-Weltmeister wurde am Mittwochmorgen in der Akademie von RB Leipzig im Kreise der Freunde und Kollegen herzlichst in Empfang genommen.