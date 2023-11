Nach der Pause berannte Manchester weiter das RB-Tor, hatte noch mehr Ballbesitz, belagerte unentwegt den Leipziger Strafraum. In der 55. Minute fanden die Gastgeber eine Lücke, steckten zu Torgarant Haaland zum 1:2 durch. Die nächste Lücke nutzte der am Strafraum vom Ex-Leipziger Josko Gvardiol angespielte Foden für das 2:2. Den Schlusspunkt bzw. Siegtreffer setzte der etwas glücklich an den Ball gekommene Joker Alvarez. Allerdings hatte auch die zweite Halbzeit ein Nichtdestotrotz parat. Und zwar in Form von guten RB-Chancen (47./58./71.). In der 76. Minute traf sogar der eingewechselte Fabio Carvalho, sein 3:2 zählte jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht. Und so endete RB Leipzigs couragierte Leistung ertraglos.