Und das, so Forsberg, könnte die wichtigste Erkenntnis des Spiels sein: "In solchen Situationen kommt es auf Leidenschaft und Mentalität an. Und das haben wir jetzt." Während RB in der Vergangenheit bei großer Kulisse Spiele in gegnerischen Europapokal-Stadien regelmäßig hergab, konnten die Leipziger die Stimmung diesmal für sich nutzen: "Alles war einfach geil. Regen, Stimmung und ein Kampfsieg", lachte Forsberg. Für Rose ein Charaktertest, der seinem Team "für die nächsten Wochen einen Schub geben" kann.