Beim nach wie vor unangefochtenen Regionalliga-Primus, der zuletzt gegen Chemnitz die erste Saisonniederlage einstecken musste, sind die Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit der BSG im Pokal in jedem Fall positiv. In der Saison 2022/23 setzten sich die Blau-Gelben in der 3. Hauptrunde in einer dramatischen Entscheidung vom Punkt gegen Chemie durch. Auch damals fand die Begegnung auswärts im Alfred-Kunze-Sportpark statt. Am Ende der Saison gewann Lok den "Pott" und zog in den DFB-Pokal ein.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner