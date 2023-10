2:0 gewann der Drittliga-Absteiger am Sonntag (15.10.2023) beim Team aus der Landesklasse Ost. Und Zwickau legte vor 2.017 Zuschauern (darunter 400 Zwickauer) erfolgreich los. Schon in der sechsten Minute köpfte Lucas Will eine Eingabe von Lloyd-Addo Kuffour in die Maschen.