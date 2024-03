Fußball | Champions League Raus mit Applaus: RB Leipzig verpasst das Wunder bei Real Madrid nur knapp

Die erste Halbzeit erinnerte sehr an das Hinspiel: RB begann couragiert, war insgesamt gefährlicher, schlug daraus aber kein Kapital. Einmal mehr ließ die Effizienz zu wünschen übrig, vor allem bei Openda, der die zwei besten Chancen der ersten Halbzeit hatte: In der 16. Minute schlenzte er den Ball rechts am Tor vorbei, in der 42. Minute versuchte er es aus 15 m mit Gewalt und ballerte die Kugel diesmal links neben den Kasten. Defensiv lief es bei RB besser, Willi Orban & Co. überstanden auch Reals kurze Druckphasen relativ souverän.