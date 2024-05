Nach der enttäuschenden Drittliga-Saison, die mit dem Abstieg des Halleschen FC in die Regionalliga Nordost endete, hat die Mannschaft von Trainer Stefan Reisinger immerhin den Landespokal gewonnen - und sich so das Startgeld in Höhe von mehr als 200.000 Euro für die Teilnahme am DFB-Pokal 2024/25 gesichert. Der HFC setzte sich am Samstag (25. Mai 2024) vor 5.715 Zuschauern im heimischen Leuna-Chemie-Stadion mit 4:2 (0:1) nach Verlängerung gegen den VfB Germania Halberstadt durch.