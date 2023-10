Die erste Halbzeit war gar nichts, zumindest aus Sicht der Leipziger. Die kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, rannten meist dem Gegner hinterher, und wenn der Ball dann doch mal erobert wurde, war er gegen stark pressende Gäste fast umgehend wieder weg. Dass erste (ungefährliche) Abschluss der Leipziger erst in der 44. Minute war, sagt fast alles. Manchesters Führung war schnell nur eine Frage der Zeit und in der 25. Minute erledigt: Foden schloss eine schlichte Kombination mit dem 1:0 ab. City hätte sogar höher führen können oder müssen. Doch Bernardo Silva verpasste am rechten Pfosten den Ball (14.) und Haaland scheiterte zwei Mal knapp aus spitzem Winkel (31./43.).