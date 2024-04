Bär legt nach - Bischofswerda kämpft

Ein perfekter Außenrist-Pass von Marvin Stefaniak schickte dann Veilchen-Torjäger Marcel Bär in die Spur, der umkurvte BFV-Keeper Stefan Kiefer und knallte die Kugel über die Unterkante der Latte in die Maschen - 2:0 (30.). Bischofswerda wehrte sich und versuchte über Standards oder in die Spitze verlängerte weite Bälle zurückzuschlagen. Gegen die robuste Drittliga-Defensive kam der Oberliga-Zweite allerdings nicht durch. So bliebt es bei der souveränen wie verdienten 2:0-Führung zur Pause.

Schnelles Kontertor in der zweiten Hälfte

Zum zweiten Durchgang kam "Schiebock" nochmal kurz auf, jedoch nicht zu großen Möglichkeiten und lief dann in einen 4:1-Überzahl-Konter. Stefaniak scheiterte da noch an Kiefer, aber Bär stand goldrichtig und versenkte das Leder zur 3:0-Vorentscheidung (59.). Bischofswerdas Brasilianer Miguel Rodrigues hatte nach neun Minuten später die größte Möglichkeit zu verkürzen, sein Schuss verfing sich aber im Außennetz. Aue hatte insgesamt allerdings alles im Griff, erhöhte durch Meuer (77.) auf 4:0.

Aue kann von Dynamo profitieren, Schiebock feiert Kulisse

Die Lila-Weißen warten jetzt auf ihren Endspielgegner, der nächste Woche zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden ermittelt wird. Klar ist auch: Schafft Dynamo in der 3. Liga Platz vier, ist Aue sicher im DFB-Pokal dabei, was natürlich wichtige Einnahmen für den Teametat in der neuen Drittliga-Saison bringen kann.