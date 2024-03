Vom Start weg übernahm der Favorit die Initiative, während sich Schott Jena hinten einmauerte. Schon in der 9. Minute ergab sich nach einem Foul an Elias Löder im gegnerischen Strafraum die Chance zur Führung: Lämmel verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 0:1. Anschließend hätten Pasqual Verkamp (12.), Cemal Sezer (16./27.) und Torschütze Löder (17.) den Vorsprung ausbauen können. Erst nach einer halben Stunde meldete sich der Verbandsligist an: Marlon Siegel zog nach einer Einzelaktion aus der Distanz ab - am Tor vorbei (30.).

So blieb es trotz klarer Überlegenheit spannend bis in die Schlussphase - und tatsächlich musste der Regionalligist kurz vor Schluss tief durchatmen, als Maximilian Webers Flanke an die Latte segelte (89.). Im Gegenzug sorgte dann aber Max Grimm per Kopf für das 0:2 und die Entscheidung (90.) - und in der Nachspielzeit hätte Zank sogar das dritte Tor nachlegen können, knallte den Ball aber nur an den Pfosten.