Der FC Carl-Zeiss Jena hat sich in packenden 90 Pokal-Minuten mit 3:0 gegen den FC An der Fahner Höhe durchsetzen können und ist ins Viertelfinale des Thüringenpokals eingezogen.

Die Jenaer waren von Beginn an um viel Spielkontrolle bemüht und setzten immer wieder gezielte offensive Nadelstiche. Die erste richtige Chance der Partie verzeichneten dann jedoch die Gastgeber: Eine Flanke von rechts konnte Halili im letzten Moment per Kopf entschärfen. Der zweite Ball landete jedoch direkt vor Bärwolf, der nicht lang fackelte und volley abzog. Der Aufsetzer zwang Keeper Kunz zu einer ersten Parade, die aber auch die einzige im ersten Durchgang bleiben sollte. Stattdessen spielte nur noch Jena, die sich nach 25 Minuten für ihre Ballsicherheit belohnten. Löder dribbelte von der Mittellinie los, lief an zwei Gegenspielern vorbei und bezwang Keeper Weinrich mit einem Schuss aus knapp 20 Metern im linken Eck. Jena nahm sich daraufhin eine längere Pause, sodass es mit dem 0:1 in die Halbzeit ging.

Während sich die Mannschaften in den Kabinen auf die zweite Hälfte vorbereiteten, kam es neben dem Platz zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen den Fanlagern. Unter den Heimzuschauern tummelten sich ein paar Erfurter, was den Jena-Anhängern wohl missfiel und die Polizei zum Einschreiten zwang.

Sportlich hatte sich der FC An der Fahner Höhe nach dem Pausentee nochmal einiges vorgenommen. Die Gastgeber standen von nun an höher und versuchten mehr am Spiel teilzunehmen. Fast aus dem Nichts folgte dann der Nackenschlag für den Sechstligisten: Der immer wieder auffällig werdende Krauß setzte sich auf links gegen mehrere Gegenspieler durch und zog nach innen, mit seinem Chip fand er den am Strafstoßpunkt positionierten Zank, welcher mit Köpfchen überlegt auf den zur Pause eingewechselten Dahlke querlegte. Sein Volley mit dem rechten Fuß landete in der 63. Spielminiute zur 2:0 Führung im Tor.