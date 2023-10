In der ersten Halbzeit hatte RB satte 68 Prozent Ballbesitz, konnte aber gegen diszipliniert stehende Wolfsburger damit wenig anfangen oder scheiterte an der eigenen Ungenauigkeit. So sprangen erst mal nur zwei Chancen heraus: Xavi wurde im Strafraum geradeso am Abschluss gehindert (6.), und Henrichs 13-m-Knaller flog knapp am Dreiangel vorbei. Qualitativ bessere Möglichkeiten hatte Wolfsburg. So nutzte Cerny einen Steckpass von Tiago Tomas zur 1:0-Führung (14.). Dabei sah der junge, aber sonst so zuverlässige RB-Verteidiger Lukeba nicht gut aus. Und es hätte nach Xaver Schlagers Katastrophen-Querpass am eigenen Strafraum noch schlimmer kommen können, doch diese Hundertprozentige nutzte Cerny nicht (24.).