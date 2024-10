"Der Glaube an sich und der Glaube, aus jeder Situation etwas Gutes zu machen, was entstehen zu lassen, nie aufzugeben, das waren ganz wichtige Attribute, die ich bei 'Kloppo' gelernt habe", erzählte Marco Rose am Dienstagnachmittag einem britischen Journalisten, der ihn nach seinem früheren Lehrmeister beim FSV Mainz 05 gefragt hatte. Und all das wird der längst auch zum dauerhaften Champions-League-Trainer gereifte Rose nun auch seiner Mannschaft von RB Leipzig wieder versuchen einzuimpfen, wenn am Mittwochabend (21 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) der FC Liverpool in der Messestadt gastiert.