Was in der Bundesliga glänzend läuft, klappte in der Champions League noch nicht. RB ist noch sieglos, unternimmt am Mittwoch (21 Uhr im Audiostream und Ticker) gegen den englischen Top-Klub FC Liverpool einen neuen Versuch. Dann wird auf Gulacsi, Orban und Co. eine andere Angriffswucht zu kommen. "Liverpool hat eine hohe Qualität auf den Flügeln", schätzt Rose ein und schiebt hinterher: "Wir werden wieder eine Lösung und vielleicht einen anderen Ansatz brauchen. Wir haben genügend Selbstvertrauen und glauben auch an der Champions League an uns."