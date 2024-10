Zentral hinter dem momentan bevorzugten, aber am Sonntag angeschlagen ausgewechselten Mittelstürmer Diego Jota ist übrigens Antreiber Dominik Szoboszlai gesetzt. Den Ungarn hatte Liverpool im Sommer 2023 für festgeschriebene 70 Millionen Euro in Leipzig ausgelöst. "Das Match ist natürlich besonders für mich, denn ich hatte zweieinhalb super Jahre in Leipzig, kenne noch viele Leute und bin sehr dankbar für die Zeit mit zwei Pokalsiegen und vielen Emotionen", schwärmte Szoboszlai am Montag in einem Interview auf rbleipzig.com. "RB hat mich am Ende zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin. Ohne die prägende Zeit in Leipzig, hätte ich den Sprung in die beste Liga der Welt wohl nicht geschafft."



Während also Szoboszlai und Konaté auf alte Leipziger Weggefährten treffen und Arne Slot seinen vorherigen Feyenoord-Kapitän Lutsharel Geertruida wiedersieht, wird ein Mann am Mittwochabend definitiv im Stadion fehlen: Jürgen Klopp. Dessen selbst gewählte Fußballauszeit gilt offiziell noch bis Jahresende, ehe er im Januar 2025 den jüngst angekündigten Job als "Global Head of Soccer" bei Red Bull antritt.