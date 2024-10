Am Mittwoch (30. Oktober 2024, 18.30 Uhr, im Live-Ticker) kommt es nun zur Neuauflage. Wieder im FSA-Pokal, aber diesmal in Halberstadt und im Achtelfinale. "Es hat brutal weh getan", blickt VfB-Trainer Manuel Rost noch einmal auf die Finalniederlage im Mai zurück. "Dass wir am Ende so tragisch verlieren, hat etwas mit uns gemacht. Mit der Erfahrung, aber auch im Umgang mit so einem Spiel. Jetzt haben wir die Chance, eine ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen", blickt er auf das Flutlichtspiel am Mittwoch im eigenen Stadion voraus.