Gästetrainer Georg-Martin Leopold ahnte kurz vor der Partie, dass es in den ersten zehn Minuten einen Sturmlauf des Hallesche FC geben könnte. So ähnlich kam es auch. Die beste Phase in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber in diesen Minuten, Burim Halili per Kopf und Pierre Weber scheiterten jeweils an ZFC-Keeper Lukas Sedlak. Die Meuselwitzer benötigten einige Zeit, um richtig reinzukommen, konzentrierten sich in der ersten halben Stunde meist darauf, den Einschlag zu verhindern. Das gelang, der HFC kam zwar in der 28. Minute durch Max Kulke noch einmal zu einer guten Chance, er schob den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Insgesamt aber hielt der ZFC das Geschehen nun etwas offener. Und kam in der 37. Minute zu einer richtig guten Möglichkeit. Johannes Pistol lief zur Grundlinie, passte auf Nils Schätzle zurück, dessen Schuss aus elf Metern noch von einem Hallenser zur Ecke abgefälscht wurde.

Bildrechte: Tanja Kaltofen