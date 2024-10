Lok-Trainer Jochen Seitz vertraute der gleichen Startformation wie zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg gegen den BFC Dynamo . Seine Mannschaft begann stark, hatte in der 9. Minute die erste Großchance durch PasqualVerkamp, dessen Volley aus kurzer Distanz aber einige Meter über das Tor ging. Kurz darauf sorgte Torjäger Stefan Maderer mit einem Flachschuss nach Flanke von Tobias Dombrowa aber für das 1:0 (11.).

Es dauerte bis zur 27. Minute ehe die Gäste das erste offensive Lebenszeichen zeigten. Louis Wagner verpasste eine Flanke von Serhat Polat im Strafraum knapp. Lok ließ sich davon nicht beirren und erspielte sich Chance um Chance. In der 35. Minute nutzte Alexander Siebeck eine der vielen Gelegenheiten zum 2:0. Die Blau-Gelben blieben bis zur Pause die bessere Mannschaft, verpassten es aber sich mit einem weiteren Treffer zu belohnen.

Richtig spannend wurde es erst zum Ende. Im eigenen Strafraum unterlief Adrian Kireski ein Stockfehler, den der eingewechselte Gäste-Stürmer Valentin Henneke zum 2:1 (88.) nutzte. Beflügelt durch den Anschluss machten die Berliner nochmal Druck und erspielten sich Möglichkeiten. In dieser Phase verpasste Loks Edeljoker Djamal Ziane mit einem Pfostenschuss die Vorentscheidung (93.). So war die letzte Aktion des Spiels eine Ecke der Gäste. Jonas Burdas kam nochmal zum Abschluss, der Schuss ging aber denkbar knapp am linken Pfosten vorbei.