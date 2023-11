Kein Tuchel-Style beim HFC

Auf die Spuren von Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will sich dessen HFC-Pendant Ristic am Freitag nicht begeben. Der Champions-League-Sieger-Coach hatte im DFB-Pokal beim zwei Klasse tieferen 1. FC Saarbrücken eine B-Elf aufgeboten - und war gescheitert. Halle kommt nun auch als Drittligist zu einem Fünftligisten, wieder zwei Klassen Unterschied: "Wir spielen immer in Bestbesetzung. Das Spiel Saarbrücken gegen Bayern hat gezeigt, dass es im Pokal nur um das Weiterkommen geht, und das ist unser Ziel."

Hasenhüttl für Baumann?

Das gehen die Hallenser mit einem gewissen Selbstbewusstsein an: "Ich erwarte einen Pokalfight, den wir unbedingt für uns entscheiden wollen. Auf dem Papier sind wir klarer Favorit. Wenn wir die nötige Seriosität an den Tag legen, haben wir die größere Qualität", so Ristic am Donnerstag. In Abwesenheit von Baumann, der in 14 Drittligapartien schon zehn Mal traf, könnte Patrick Hasenhüttl im Angriff eine Chance erhalten. Eine taktische Option wäre die Versetzung von Kapitän Jonas Nietfeld von der Abwehr ins Mittelfeld.

Boyd traf 2021 in Sandersdorf in der Verlängerung

Drei Pokalpartien gab es zwischen Sandersdorf und Halle bereits: 2016 gewann der HFC ein Halbfinale 7:0, ein Jahr später ein Viertelfinale 4:0. Eng war es aber im Achtelfinale 2021, als ein Treffer von Terrence Boyd in der Verlängerung genügen musste. Bildrechte: IMAGO / Hartmut Bösener

Sandersdorf als Oberliga-Inventar

Beim Gegner, der als Oberliga-Urgestein gilt, sind einige Ex-Akteure aus Halle und Leipzig mit dabei. Union, das in der Liga in dieser Saison in 13 Partien erst einmal Remis gespielt hat, schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Bekanntlich hat sich die taktische Marschroute unserer Farben gegen nominell 'bessere' Teams schon das ein oder andere Mal ausgezahlt. Wer erinnert sich nicht an den grandiosen Pokalabend gegen Germania Halberstadt, als Dan Lochmann zum Matchwinner und Elfmeterkiller avancierte?" Auch Ristic ist sich nicht sicher, ob die gewohnte Taktik des Teams von Thomas Sawetzki auch diesmal zum Tragen kommt.