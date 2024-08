Frühzeitig zeichnete sich ab, in welche Richtung der Großteil dieser Partie führen sollte. Von Anpfiff an übernahmen die Gastgeber die Initiative, ließen den Ball laufen und belagerte gegen zumeist passive Meuselwitzer deren Hälfte. Die erste Gelegenheit hatte aber trotzdem der ZFC. Nach einem der wenigen schnörkellosen Konter-Vorträge war Christoph Pauling über rechts frei durch – anstatt die Schusschance aus spitzem Winkel zu wagen, hoffte der Angreifer jedoch vergeblich, dass sein Querpass den mitgelaufenen Luca Bürger erreicht (5.).

Auf der gegenüberliegende Seite rettete zunächst noch der für den gesperrten Tim Kießling in die Mannschaft gerückte Leon Schmökel (9.). McMoordy Hüther stoppte kurz darauf aber niemand, sodass der BFC-Mittelfeldmann dank kurzem Ping Pong mit Fabian Raithel einschieben konnte (15.). Zwar näherte sich kurz darauf ZFC-Angreifer Daniel Haubner per Kopf nochmals an (18.), wirklich torgefährlich blieben aber lediglich die Berliner. Dabei kratzte ZFC-Schlussmann Lukas Sedlak Ivan Knezevic' 20-Meter-Schuss aus dem Winkel (26.), um 13 Minuten später als unglücklicher Assistgeber in Erscheinung zu treten. Sedlak patschte die hohe Flanke von BFC-Kapitän Chris Reher vor die Füße von Knezevic, der daraufhin problemlos mit links auf 2:0 für die Weinrot-Weißen stellte (39.).

Wer auf ein Thüringer Aufbäumen in der zweiten Hälfte hoffte, musste vergeblich darauf warten. Dafür war Meuselwitz in dieser einseitigen Partie zu keinem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Nils Schätzles Fernschuss kurz vor dem Pausenpfiff (45.) blieb der letzte ZFC-Torabschluss der Partie und die einzige Prüfung des Berliner Schlussmanns Leon Bätge. Derweil köpfte Verteidiger Karim El Abed wenige Minuten nach Wiederanpfiff Ben Meyer Eckball unbedrängt zur vorzeitigen Entscheidung in die Maschen (51.).



In der Folge ging es für die Zipsendorfer lediglich noch um Schadensbegrenzung. Einmal musste Sedlak jedoch noch hinter sich greifen, als das Leopold-Team ein eigener Einwurf um die Ohren flog. Julian Wießmeier legte für Bennedikt Wüstenhagen in die Gasse, desen Querpass Torjäger Rufat Dadashov lediglich über die Linie grätschen brauchte (83.).