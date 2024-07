In tiefrotem Rauch – die Anhänger des HFC hatten etwas gezündelt – war nichts von einem Abtasten zu sehen. Schon nach drei Minuten gab es die erste Chance der neuen Saison zu sehen, sie galt Halle. Anthony Roczen verpasste das Tor von der rechten Seite aber knapp (3.). Nur wenig später versuchte es Joe-Joe Richardson aus zentraler Position, doch CFC-Torwart Daniel Adamczyk hatte keine Probleme (5.).

Halle zeigte Energie und Willen, setzte Chemnitz in der Anfangsphase gehörig unter Druck. Von den Blauen kam wenig, in der Defensive waren sie aber zur Stelle. Nach einem tollen Heber von Max Kulke schirmte Robert Zickert seinen Gegenspieler Cyrill Akono souverän ab, bis Torhüter Adamczyk den Ball aufnehmen konnte.

In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas. Der HFC hatte die Nase vorn, blieb wachsam – besonders Akono ist hier hervorzuheben – und ließ die Chemnitzer Gastgeber kaum in ihre Gefahrenzone. Bis auf einen Freistoß von Leon Damer, den er per Faust abwehren musste (12.), hatte der Hallenser Torhüter Sven Müller wenig zu tun.